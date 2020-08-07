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4:15   7 Августа 2020
Политика

США планируют обязать компании КНР предоставлять бухгалтерскую отчетность

США планируют обязать компании КНР предоставлять бухгалтерскую отчетность

Компании, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила аудита к 2022 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в министерстве финансов и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Соединенные Штаты разрабатывают соответствующий план. Китайские компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и электронной бирже NASDAQ, должны будут предоставлять американским финансовым институтам возможность осуществлять аудиторские проверки их бухгалтерской отчетности. До этого времени регуляторы США не имели доступа к осуществлению подобных проверок по отношению к компаниям из Китая, передает ТАСС.

Уточняется, что согласно этому плану, уже размещенные на американских биржах китайские компании должны будут принять новые правила до 2022 года. Те, кто только планирует войти на рынок ценных бумаг США, смогут сделать это только после предоставления допуска американским аудиторам к их отчетности.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #акции #биржа #китай #кнр

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