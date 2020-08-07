Сенат Конгресса США поддержал идею запрета TikTok в стране

Госорганам Соединенных Штатов Америки необходимо запретить использование приложения TikTok, которое принадлежит китайской компании ByteDance. Сенат Конгресса США поддержал соответствующий законопроект.

Сенаторы единогласно одобрили инициативу по блокировке TikTok. Они согласились, что приложение представляет национальную угрозу США, передает ТАСС. По их мнению, пекинская фирма с помощью сервиса незаконно собирает данные об американских пользователях.

Президент США Дональд Трамп недавно поставил ByteDance перед выбором, либо компания продаст TikTok американской корпорации Microsoft, либо приложение будет заблокировано на территории США. Руководство сервиса отказалось заключать сделку с Вашингтоном.