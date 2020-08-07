Роспатент зарегистрировал препарат от COVID-19 "Лейтрагин"

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало препарат "Лейтрагин" российского производства для смягчения осложнений от коронавируса. Роспатент одобрил медикамент.

Научный центр биомедицинских технологий ФМБА начнет массовый выпуск "Лейтрагина" после окончания клинических испытаний и последующей регистрации данного препарата Министерством здравоохранения Российской Федерации, передает официальный портал ФМБА.

Лекарство предотвращает воспалительную реакцию, вызывающую развитие тяжелых системных нарушений у человека с положительным тестом на COVID-19. Исходное название препарата — "Даларгин". Известно, что с его помощью лечили язву желудка, панкреонекроз и панкреатит.