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3:20   7 Августа 2020
Общество

Роспатент зарегистрировал препарат от COVID-19 "Лейтрагин"

Роспатент зарегистрировал препарат от COVID-19 "Лейтрагин"

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало препарат "Лейтрагин" российского производства для смягчения осложнений от коронавируса. Роспатент одобрил медикамент.

Научный центр биомедицинских технологий ФМБА начнет массовый выпуск "Лейтрагина" после окончания клинических испытаний и последующей регистрации данного препарата Министерством здравоохранения Российской Федерации, передает официальный портал ФМБА.

Лекарство предотвращает воспалительную реакцию, вызывающую развитие тяжелых системных нарушений у человека с положительным тестом на COVID-19. Исходное название препарата — "Даларгин". Известно, что с его помощью лечили язву желудка, панкреонекроз и панкреатит.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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