Канье Уэст подтвердил невозможность своей победы на выборах президента США

Рэпер Канье Уэст не сможет набрать необходимое количество голосов членов коллегии выборщиков. Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов подтвердил это в интервью для журнала Forbes.

Победитель в президентских выборах США должен заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков из 538 человек. Однако Уэст сделать этого точно не сможет. Рэпер не стал отрицать этот факт и признался, что таким образом "отбирает" голоса афроамериканцев у конкурента, бывшего премьер-министра, Джо Байдена.

Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться на пост главы США в начале июля. Многие специалисты скептически отнеслись к этому событию, отметив, что рэпер слишком поздно вступил в предвыборную гонку.