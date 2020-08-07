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 Канье Уэст подтвердил невозможность своей победы на выборах президента США

Канье Уэст подтвердил невозможность своей победы на выборах президента США
2:43   7 Августа 2020
Политика

Канье Уэст подтвердил невозможность своей победы на выборах президента США

Канье Уэст подтвердил невозможность своей победы на выборах президента США

Рэпер Канье Уэст не сможет набрать необходимое количество голосов членов коллегии выборщиков. Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов подтвердил это в интервью для журнала Forbes.

Победитель в президентских выборах США должен заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков из 538 человек. Однако Уэст сделать этого точно не сможет. Рэпер не стал отрицать этот факт и признался, что таким образом "отбирает" голоса афроамериканцев у конкурента, бывшего премьер-министра, Джо Байдена.

Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться на пост главы США в начале июля. Многие специалисты скептически отнеслись к этому событию, отметив, что рэпер слишком поздно вступил в предвыборную гонку.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #выборы #канье уэст

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