Трамп обязал госучреждения в США закупать только отечественные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому правительственные учреждения должны будут закупать медицинские препараты исключительно у американских компаний. Об этом он заявил, выступая на заводе компании Whirlpool в штате Огайо.

Исполнительный указ, по словам Трампа, уничтожит "ненужные законодательные барьеры" для отечественных производителей, передает ТАСС. Действие документа также не допустит роста цен на базовые лекарства и "позволит американским компаниям конкурировать на мировом уровне".

Соединенные Штаты не могут себе позволить быть зависимыми от иностранных поставок, в частности китайских, заявил глава государства. По его словам, компании из других стран могут неожиданно прекратить сотрудничество.