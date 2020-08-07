Баранец: сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами своей страны

Законные граждане Сирии не намерены мириться с притеснениями со стороны американских военных и кудрских боевиков. Об этом журналистам заявил военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами в своей стране. Это произошло после того как под контроль Дамаска вернулась большая часть земель. На этих территориях теперь не бесчинствуют террористы.

"Поэтому арабское население и не хочет мириться с позицией курдов и солдат США, будто они вправе распоряжаться их родными землями", — отметил Баранец.

Военный обозреватель "КП" добавил, что арабов возмущает тот "беспредел", который устраивают американцы и курдские боевики на их землях, включая кражу нефти и газа. По словам Баранца, сирийцам противно, что инородцы ходят по их богатой ресурсами земле.