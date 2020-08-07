ВС РФ готовы взять на себя ответственность за безопасность на трассе М-4

Турция нарушает Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, подписанный с Россией, и подвергает срыву двусторонние договоренности. Об этом заявил военный источник.

Турция уже не в первый раз отказалась участвовать в патрулировании трассы М-4. Причина та же — участок в зоне ответственности Анкары небезопасен, передает "Русская весна".

"По заявлению представителя Совместного координационного центра в Дамаске, надуманные причины отказа турецкой стороны — это прямое невыполнение условий Меморандума и срыв выполнения условий двусторонних договоренностей", — сообщил источник.

Своим нежеланием действовать Анкара ставит под угрозу весь процесс урегулирования ситуации в Сирии. Командование российскими войсками в Сирийской Арабской Республике готово взяться за обеспечение безопасности на трассе М-4, но тогда придется расширить зону влияния РФ на север территории деэскалации Идлиб.