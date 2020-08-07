Россиян предупредили о халатном отношении Турции к здоровью туристов

Турция обязана взять на себя ответственность за приезжающих туристов и оказывать им помощь в соответствии со страховками. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Недавно турецкие власти обратились к российской авиакомпании с требованием вывезти из страны граждан РФ с подозрением на коронавирус. Авиационная компания "Россия" выполнит данное требование, обеспечив в самолетах отдельные места под каждого туриста с COVID-19, передает Федеральное агентство новостей.

Вострецов возмутился таким отношением Турции к туристам. Он считает безответственным тот факт, что государство наживается на приезжающих гражданах, не обеспечив при этом их безопасность.

"Поэтому если Турция принимает людей, если она открыла границы, то тогда она должна взять на себя и ответственность за этих туристов", — отметил депутат.

Также он добавил, что считает поспешным решение России открыть границы с Турцией. По словам Вострецова, на территории страны "полыхает" эпидемия коронавируса.