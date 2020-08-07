Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пригожин: Хорошо и тепло отношусь к Лукашенко, понимаю его состояние

Пригожин: Хорошо и тепло отношусь к Лукашенко, понимаю его состояние

 Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров

Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров
Россияне могут получить надбавки к пенсии до 415%

Россияне могут получить надбавки к пенсии до 415%

 Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока

Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока
Баранец: сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами своей страны

Баранец: сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами своей страны

 ВС РФ готовы взять на себя ответственность за безопасность на трассе М-4

ВС РФ готовы взять на себя ответственность за безопасность на трассе М-4
Пригожин: Хорошо и тепло отношусь к Лукашенко, понимаю его состояние

Пригожин: Хорошо и тепло отношусь к Лукашенко, понимаю его состояние

 Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров

Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров
Россияне могут получить надбавки к пенсии до 415%

Россияне могут получить надбавки к пенсии до 415%

 Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока

Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока
Баранец: сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами своей страны

Баранец: сирийцы снова начинают чувствовать себя хозяевами своей страны

 ВС РФ готовы взять на себя ответственность за безопасность на трассе М-4

ВС РФ готовы взять на себя ответственность за безопасность на трассе М-4
1:29   7 Августа 2020
Политика

Россиян предупредили о халатном отношении Турции к здоровью туристов

Россиян предупредили о халатном отношении Турции к здоровью туристов

Турция обязана взять на себя ответственность за приезжающих туристов и оказывать им помощь в соответствии со страховками. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Недавно турецкие власти обратились к российской авиакомпании с требованием вывезти из страны граждан РФ с подозрением на коронавирус. Авиационная компания "Россия" выполнит данное требование, обеспечив в самолетах отдельные места под каждого туриста с COVID-19, передает Федеральное агентство новостей.

Вострецов возмутился таким отношением Турции к туристам. Он считает безответственным тот факт, что государство наживается на приезжающих гражданах, не обеспечив при этом их безопасность.

"Поэтому если Турция принимает людей, если она открыла границы, то тогда она должна взять на себя и ответственность за этих туристов", — отметил депутат.

Также он добавил, что считает поспешным решение России открыть границы с Турцией. По словам Вострецова, на территории страны "полыхает" эпидемия коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #турция #вострецов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...