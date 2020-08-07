Пригожин и Кадыров показали пример адекватной реакции на абсурд Помпео

Ироничный ответ петербургского предпринимателя Евгения Пригожина на заявление США о миллионных выплатах за сведения о "вмешивающихся" в выборы является правильной реакцией на абсурдные выпады Госдепа. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее объявил, что американские власти готовы заплатить 10 млн долларов за информацию о лицах, которые могут быть причастны к "вмешательству" в выборы.

Евгений Пригожин иронично ответил на заявление Помпео. Бизнесмен в комментарии изданию "Страна Советов" сообщил, что готов предоставить Вашингтону информацию о 15 таких лицах, но при условии предоплаты. Предприниматель также добавил, что может назвать имена еще 15 человек, которые готовы перечислить еще столько же фамилий. Информация о всех, таким образом, обойдется США в 2,4 млрд долларов.

Ответ Пригожина является примером адекватной реакции на бессмысленные выпады Госдепа, отметил Шаповалов. Политолог признался, что комментарий петербургского предпринимателя ему импонирует так же, как и реакция главы Чечни Рамзана Кадырова, который объявил о внесении Помпео в санкционный список с запретом проживания на территории республики.

Шаповалов считает, что на антироссийские заявления Вашингтона, которые полны абсурда, нужно отвечать так же, поскольку это не приглашение к серьезной политической дискуссии, передает "ПолитЭксперт".