СМИ: задержание россиян в Белоруссии было частью операции СБУ

Задержание россиян в Белоруссии было организовано спецслужбами Украины для ухудшения российско-белорусских отношений.

Соответствующую информацию опубликовало издание KP.RU со ссылкой на источник в российских спецслужбах. По данным СМИ, провокацию в Белоруссии подготовили с помощью фирм однодневок. Для реализации этой операции СБУ привлекли 180 российских граждан, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе, передает Федеральное агентство новостей.

В конце июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 33 россиян. Как сообщали некоторые СМИ, ссылаясь на анонимные непроверенные источники, задержанные имели отношение к ЧВК "Вагнер". Однако вскоре эта информация была опровергнута.