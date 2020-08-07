Щербицкий сообщил об обстреле боевых позиций Сирийской арабской армии
Сирийские террористы ведут огонь по боевым позициям Сирийской арабской армии на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Он заявил, что России и Сирии приходится совместными мероприятиями нейтрализовывать появившуюся угрозу. Щербицкий уточнил, что для атаки террористы используют беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня увеличенной дальности, передает Федеральное агентство новостей.
"Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил САР, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим", — заявил контр-адмирал.
Днем ранее стало известно, что в провинциях Идлиб и Алеппо за последние сутки было совершено девять обстрелов.