Пригожин: Хорошо и тепло отношусь к Лукашенко, понимаю его состояние

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко по поводу их отношений. Своей точкой зрения предприниматель поделился с Федеральным агентством новостей.

ФАН попросил бизнесмена прокомментировать заявление лидера Белоруссии. Ранее Лукашенко в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном сказал, что у него с Пригожиным "добрейшие отношения". Глава Белоруссии отметил, что российский предприниматель "много раз приезжал в Белоруссию и помогал ему".

"Да, действительно, я очень хорошо и тепло отношусь к Александру Григорьевичу и прекрасно понимаю его состояние, когда перед серьезными событиями в жизни его страны и его народа на него оказывается колоссальное давление со всех сторон. Многие западные державы пытаются манипулировать им. У меня нет сомнений, что КГБ Белоруссии и Александр Григорьевич разберутся в ситуации. Он достаточно требовательный, но в итоге всегда принимает правильные решения. Могу с уверенностью сказать, что я и мои друзья всегда относились и относимся к Александру Григорьевичу с уважением, как к человеку близкому по духу и характеру", — прокомментировал Пригожин.