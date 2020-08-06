Трейлер продолжения "Шугалея" о похищенных россиянах появился в Сети

Актер театра "Лицедеи" Анвар Либабов опубликовал трейлер фильма "Шугалей 2" о похищенных в Ливии россиянах. Соответствующую запись он добавил на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Анвар Либабов призвал зрителей к просмотру новой киноленты и указал, что данный фильм является продолжением истории ученого-социолога Максима Шугалея, а также переводчика Самера Суэйфана. Их похитили больше года назад в столице Ливии — Триполи, рассказал Либабов на своей странице.

"Продолжение фильма "Шугалей" расскажет о том, как ученые выживают в тяжелейших условиях плена в чужой стране", — отметил Либабов.

Во второй части "Шугалея" зрители увидят, смогут ли ученые все-таки вернуться домой, добавил актер. На данный момент социологи находятся в частной тюрьме "Митига", которая известна своими пытками и негуманным отношением к узникам. Первая часть фильма вышла весной 2020 года, премьера продолжения запланирована на осень.

Правительство России продолжает вести дипломатическую работу, чтобы скорее вызволить соотечественников из плена и вернуть их домой.