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22:46   6 Августа 2020
Политика

Шутка на $10 млн: Цеков оценил троллинг Пригожиным Госдепа США

Шутка на $10 млн: Цеков оценил троллинг Пригожиным Госдепа США

Ирония предпринимателя Евгения Пригожина в адрес американского госсекретаря Майка Помпео, пообещавшего 10 млн долларов тому, кто предоставит информацию о "вмешательстве" РФ в выборы США, является закономерной, считает сенатор Сергей Цеков.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон выплатит по десять миллионов каждому, кто располагает информацией о "вмешательстве" России в американские выборы. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отнесся с иронией к инициативе Госдепа, сообщив о готовности поделиться данными о 15 лицах, возможно, причастных к "вмешательству", но при условии уплаты вознаграждения за каждого и внесения предоплаты из-за пристрастия США к обману.

Глупая затея руководства США повлечет за собой массу донесений, сфальсифицированных различными авантюристами, заявил член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в комментарии для Nation News. Он подчеркнул, что реакция Пригожина на американскую инициативу закономерна, так как общественность должна знать о таких абсурдных вещах.

"Надо доводить эти заявления до сведения граждан, чтобы показывать всю степень абсурдности американских инициатив", — констатировал сенатор.

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Автор: Борис Нестеров
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