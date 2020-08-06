Ряд СМИ РФ получил пометку Twitter о принадлежности к госизданиям

Соцсеть Twitter помечает специальными отметками российские новостные издания. Плашку "Государственное издание, Россия" получили, в частности, аккаунты РИА Новости, Russia Today и личная страничка главреда Маргариты Симоньян.

Социальная сеть Twitter из США отметилась нововведением. С сегодняшнего дня аккаунты некоторых российских СМИ помечены специальной меткой "Государственной издание, Россия". Плашка стоит у РИА Новости, RT, страницы его главреда Маргариты Симоньян. Мера эта принята очевидно перед выборами президента в США. Таким образом Вашингтон, вероятнее всего, решил исключить возможность влияния на мнение подписчиков при помощи СМИ из России.

Примечательно, что Twitter не будет рекомендовать помеченные аккаунты к подписке и запретит всяческое их промо. Можно смело заявить, что такое ограничение является ничем иным, как цензурой в социальной сети. Она не позволит аккаунтам российских СМИ дальше развиваться.