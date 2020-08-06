Закрытием антиконституционной подписной кампании "НЕТ!" признало провал

Беглый олигарх Михаил Ходорковский и движение "НЕТ!" провалили сбор подписей против поправок к Конституции РФ. В ходе акции было собрано всего лишь 35 тысяч голосов.

Количество собранных подписей невозможно сопоставить с результатами голосования за поправки. Как отмечается в материале Nation News, сбор подписей был остановлен, так как его организаторы не получили необходимого отклика от россиян.

Активисты движения подавали заявки на проведение митингов, однако в условиях пандемии им отказали. Устроенные провокационные очереди также не принесли необходимого результата. Россияне показали свое отношение к поправкам еще во время голосования, когда большинством голосов поддержали нововведения в Конституцию.