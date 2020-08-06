Россияне могут получить надбавки к пенсии до 415%

Федеральный закон РФ №21 от 2002 года оговаривает меры поощрения для ряда категорий граждан, награжденных за особые заслуги. В пенсионный период они получают право на ежемесячную надбавку, высчитываемую в процентах от назначенной социальной выплаты.

Издание "Слово и Дело" отмечает, что на максимальные 415% пенсия увеличится у тех, кто был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". Его дают за действия по укреплению государства и его обороноспособности, содействие дружбе между народами и укреплению мира. Кроме того, такую награду получают люди, внесшие большой вклад в развитие научной и культурной сфер, поспособствовавшие социальному и экономическому процветанию страны.

На эти же дополнительные 415% могут рассчитывать россияне, совершившие подвиги во время ВОВ и мирное время. Им выдается медаль "Героя СССР" или "Героя России". Аналогичная привилегия полагается лауреатам ордена Андрея Первозванного, ордена Славы всех степеней, а также обладателям награды "Герой Социалистического Труда" и "Герой Труда".