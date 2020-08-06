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20:58   6 Августа 2020
Происшествия

Торговцы спасли 13-летнего мальчика от педофила в турецкой Анталье

Торговцы спасли 13-летнего мальчика от педофила в турецкой Анталье

Турецкая полиция задержала 55-летнего мужчину, который пытался склонить ребенка к развратным действиям в туристическом городе Анталья, пишут СМИ.

Свидетелем домогательств педофила к 13-летнему мальчику стал хозяин магазина, расположенного на улице Джумхуриет Махаллеси, передает ФАН со ссылкой на издание Takvim. Работники торговой точки отреагировали на действия преступника и самостоятельно скрутили педофила, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Злоумышленник вел себя жестоко и возмутительно по отношению к ребенку, рассказал владелец соседнего магазина Ахмет Даг. По его словам, общество не может спокойно жить, пока подобные личности разгуливают на свободе.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #анталья #педофил

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