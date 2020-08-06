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 Пользователь Twitter привел доказательства вмешательства Турции в Ливию

Пользователь Twitter привел доказательства вмешательства Турции в Ливию
20:55   6 Августа 2020
Политика

Пользователь Twitter привел доказательства вмешательства Турции в Ливию

Пользователь Twitter привел доказательства вмешательства Турции в Ливию

Очередные свидетельства военной поддержки Турцией боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии появились в Сети. Снимки в сервисе микроблогов Twitter выложил пользователь под ником Ali Ahmed.

По информации источника, соответствующую деятельность Анкара начала проводить еще в 2019 году. За это время в аэропорту населенного пункта Мисурата, который находится под контролем ПНС, появился внушительных размеров ангар. Сооружение предназначено для размещения беспилотных летательных аппаратов, пишет ФАН.

По опубликованным фото можно проследить все этапы строительства названого объекта, который Турция заложила в мае прошлого года. Примечательно, что к августу над будущим ангаром уже появилась крыша. На снимках, датированных июнем 2020 года, видны размещенные на объекте БПЛА.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #ливия #бпла #дроны #ангар #пнс

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