Главред PolitRussia Руслан Осташко призвал граждан РФ как можно активнее писать в Следственный комитет с просьбой расследовать преступления украинских военных в Донбассе.

Россия должна активизировать свою деятельность в борьбе против Вооруженных сил Украины, которые регулярно совершают преступления в отношении мирного населения на юго-востоке страны, заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его словам, гражданам РФ следует объединить усилия, чтобы в конечном итоге добиться от СК расследования инцидентов, происходящих в Донбассе по вине бойцов ВСУ. Главред считает, что письма россиян, адресованные ведомству, помогут обратить внимание на данный вопрос.

Также Осташко заявил, что украинские военнослужащие и их командование в своих действиях руководствуются злобой, которая мешает установлению мира на юго-востоке страны.