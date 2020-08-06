Лукашенко рассказал, как успокаивал Ельцина после отставки

После отставки Бориса Ельцина и назначения Владимира Путина между политиками было определенное напряжение. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, как Ельцин переживал, когда Путин уже руководил Россией.

Ельцин рассчитывал, что Путин будет советоваться с ним по каждому вопросу, но этого не произошло. Белорусский лидер рассказал, что ему приходилось успокаивать Бориса Николаевича, так как у того были серьезные проблемы с сердцем. Так было с решением Кремля отказаться от содержания военных баз РФ во Вьетнаме и на Кубе.