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21:02   6 Августа 2020
Россия

Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров

Носович: РФ отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров

Россия воспринимает строительство транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как вопрос стратегической безопасности, считает специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович. Такая реакция связана с антироссийской риторикой некоторых балтийский стран, рассказал он в комментарии РИА Новости.

Носович напомнил, что после распада Советского Союза Россия столкнулась с тем, что транзитные государства использовали инфраструктуру, доставшуюся от СССР, как инструмент политического давления. В качестве примера он привел украинскую ГТС и морские порты Балтии. Сейчас же инфраструктура латвийских Лиепае и Вентспилсе находится не в лучшем состоянии, отметил он.

По мнению специалиста, монополия позволяла прибалтам шантажировать Россию перекрытием потока товаров.

«Поэтому Москва отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности. Процесс дорогостоящий, но эффективный», — объяснил собеседник издания.

Попытки жителей Прибалтики «спасти лицо» заявлениями о том, что на смену российскому транзиту придет китайский, оказались неудачными, заметил Носович. США поставили поддержку своих сателлитов в зависимость от отказа сотрудничать с Китаем.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #прибалтика #северо-запад

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