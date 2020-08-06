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20:14   6 Августа 2020
Общество

Добровинский подвел итоги второго заседания по делу Ефремова

Добровинский подвел итоги второго заседания по делу Ефремова

Актер семьи Захаровых Александр Добровинский отметил после окончания второго дня слушания дела о смертельном ДТП, виновником которого оказался актер Михаил Ефремов, что ожидал подобных итогов.

Информация о заявлении появилась 6 августа. Юрист давал комментарии корреспондентам различных СМИ у здания Пресненского районного суда города Москвы. Он отметил, что они собираются представить еще одного очевидца.

"Все идет по нашему плану", — заявил правозащитник.

По его словам, завтра выступит мужчина, который дал прикурить деятелю искусство вечером 8 июня на садовом кольце. Однако телеведущий Владимир Познер уверен, что актера в любом случае ждет обвинительный приговор, даже если Ефремов не признает своей вину в трагедии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #ефремов #добровинский

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