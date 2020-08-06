Добровинский подвел итоги второго заседания по делу Ефремова

Актер семьи Захаровых Александр Добровинский отметил после окончания второго дня слушания дела о смертельном ДТП, виновником которого оказался актер Михаил Ефремов, что ожидал подобных итогов.

Информация о заявлении появилась 6 августа. Юрист давал комментарии корреспондентам различных СМИ у здания Пресненского районного суда города Москвы. Он отметил, что они собираются представить еще одного очевидца.

"Все идет по нашему плану", — заявил правозащитник.

По его словам, завтра выступит мужчина, который дал прикурить деятелю искусство вечером 8 июня на садовом кольце. Однако телеведущий Владимир Познер уверен, что актера в любом случае ждет обвинительный приговор, даже если Ефремов не признает своей вину в трагедии.