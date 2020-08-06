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20:12   6 Августа 2020
Экономика

Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока

Большинство россиян не планируют выходить на пенсию раньше срока

Завершить трудовую деятельность и воспользоваться правом на досрочную пенсию хотел бы 31% российских граждан, в том числе 39% женщин и 23% мужчин.

Опрос, проведенный сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, показал, что среди респондентов, не желающих выходить на отдых раньше 55 лет, 11% намерены продолжать работать и после 70 лет (14% мужчин и 7% женщин).

Причиной, по которой ранний выход на пенсию является проблематичным, 80% участников исследования назвали отсутствие сбережений. Почти половина россиян призналась, что не предпринимает никаких шагов для окончания карьеры в более молодом возрасте.

В Пенсионном фонде России ранее напомнили, что в 50 лет на пенсию могут уйти женщины, которые родили более пяти детей, занимались их воспитанием до восьми лет, а также имеют стаж работы в 15 лет.

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Автор: Яна Либерман
#опрос #пенсия #выход на пенсию #досрочная пенсия

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