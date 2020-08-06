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20:10   6 Августа 2020
Политика

Обращение бизнесмена Пригожина к Госдепу назвали "правильным троллингом"

Обращение бизнесмена Пригожина к Госдепу назвали "правильным троллингом"

Российский журналист и общественный деятель Армен Гаспарян одобрил "троллинг" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина про Госдеп США.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал выплатить 10 млн долларов за сведения о "вмешательстве в выборы США". Пригожин в ответ заявил, что предложение Помпео актуально во времена кризиса, и он готов предоставить информацию о 15 лицах причастных к "вмешательству". Бизнесмен с сарказмом уточнил, что ждет от Америки по 10 млн долларов за каждого человека. Также Пригожин напомнил, что США стоит снять санкции для беспрепятственных денежных переводов, передает пресс-служба "Конкорда".

Обращение бизнесмена Пригожина к Госдепу назвали "правильным троллингом"

Гаспарян по достоинству оценил юмор Пригожина, но переживает, что в США высокоинтеллектуальные и тонкие шутки не поймут.

"Чувство юмора там отсутствует вообще", — отметил журналист.

Спикер также выразил недоумение в связи с объявленной наградой, так как США опять противоречат сами себе. Гаспарян рассуждает, что раз Америка говорит о "вмешательстве", то у нее должны быть доказательства. Если они есть, то нет смысла объявлять какое-то вознаграждение, пишет "НьюИнформ".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #пригожин #гаспарян

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