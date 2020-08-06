Баранец объяснил, как Россия может оставить армию США без «глаз» и «ушей»

Россия способна перекрыть Соединенным Штатам «электронную дыхалку», заглушив все каналы связи американских военных за счет использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое мнение военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт прокомментировал поиск военными США альтернативы GPS, которая не была бы уязвимой для противника. Американские военные на данный момент полностью базируются на GPS, напоминает издание. Система используется для ориентирования Военно-воздушных сил, сухопутных войск и флота.

Сигналы GPS способна глушить российская РЭБ, пишут журналисты. Высокий показатель эффективности отечественных разработок в области подавления сигналов связи противника показал опыт в Сирии, когда американские военные полностью лишились связи и возможности ориентироваться.

Баранец заметил, что за минувшую четверть века Россия по части разработок средств РЭБ сделала «широкий шаг», что также видят другие страны. Один из ведущих центров разработки находится в Воронеже — Военный институт радиоэлектроники.

«Он плодит гениев радиоэлектронной борьбы. По этой части Россия уже давно превзошла Соединенные Штаты. Один из американских генералов даже пожаловался, что российские РЭБ на Ближнем Востоке настолько мощно работают, что мешают войскам США выполнять свои задачи», — говорит военный эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что иностранная разведка не знает все преимущества, которые Россия получила благодаря серьезному развитию средств РЭБ. По мнению Баранца, в случае реальных боевых действий Россия «перекроет электронную дыхалку» США, а также лишит их «глаз» и «ушей».

«Когда мы создаем самолет или корабль, то их обязательным элементом является установка средств РЭБ. Мы можем заглушить сигнал противника и сбить его с толку. По части глушения всех видов каналов США, даже если они спутниковые, авиационные или корабельные, у России есть серьезное противоядие», — сказал Баранец.

Военный эксперт подтвердил, что вся армия США завязана на использовании системы GPS. Вместе с тем собеседник издания признал, что раньше российские военные тоже использовали такую навигационную систему. Задача создать собственную систему управления была поставлена, когда Министерство обороны РФ возглавлял Сергей Иванов,

«Ехидные дилетанты измывались над нашей созданной системой ГЛОНАСС. Но тогда это было первородное дитя, которое не могло сразу эффективно работать. Теперь, в случае реальных боевых действий, нам GPS уже не понадобится», — резюмировал эксперт.

Ранее американские военные пожаловались, что Россия якобы ведет против США радиоэлектронную войну в Сирии. По данным издания Business Insider, растущие возможности Москвы в области электронной войны заставили Пентагон спешно активизировать разработки в области противодействия РЭБ.