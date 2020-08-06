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19:30   6 Августа 2020
Общество

NYT тиражирует фейки о российской вакцине от коронавируса

NYT тиражирует фейки о российской вакцине от коронавируса

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки, пандемия коронавируса все еще остается инструментом политических манипуляций Запада в информационной войне против России.

Вакцина от коронавирусной инфекции стала очередным поводом для нападок со стороны Запада. Вбросы начали появляться на страницах иностранных СМИ. Издание The New York Times выбрало критический тон для публикаций о пандемии и борьбе с ней на территории России, передает издание "ПолитЭксперт".

Журналисты беспокоятся, что Россия быстрее других государств начнет проводить вакцинацию сертифицированным препаратом. Поэтому NYT начали публиковать фейки о том, что российский препарат может быть якобы небезопасен для здоровья пациентов. Последние данные о борьбе с пандемией следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#атака #запад #вакцина #коронавирус

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