Академик Тутельян назвал два важнейших закона диетологии

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Виктор Тутельян во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» рассказал о двух «законах», которые необходимо соблюдать каждому человеку, чтобы не погубить свой организм и иметь сильный иммунитет.

Первое и основное правило — соблюдение баланса полученных и потраченных калорий.

«Сколько съел с пищей суммарное количество калорий, столько изволь потрать. Если будешь тратить меньше, будешь толстеть, получишь букет сердечно-сосудистых заболеваний и умрешь. Если же, наоборот, будешь мало есть и много тратить, то будешь худеть, истощаться и тоже умрешь», — объяснил академик.

Второе, на что стоит обратить внимание, по словам эксперта, соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям:

«Мы с вами биологический вид, и мы должны получить из окружающей среды определенное кол-во химических веществ. Я насчитал порядка 170, из них где-то 2/3 незаменимы. Если они поступают, мы здоровы, если их мало – мы болеем».

Тутельян добавил, что если в организме не хватает хотя бы одной необходимой аминокислоты, то синтез белка останавливается. И как следствие — снижение иммунитета и роста развития организма, что может привести к смерти.

«Мы теряем миллионы людей в мире от белково-каллорийоной недостаточности, а также недостаточности витаминов. Примерно 5% нашего населения недополучает витамины. Снижается адаптационный потенциал, работоспособность и тд. В тяжелых случаях умираем», — объяснил он.

По словам академика, вегетарианцы не получают достаточного количества белков, поэтому более уязвимы к заболеваниям. Получить необходимые аминокислоты они могут, употребляя в пищу бобовые и соевые продукты. Однако найти их в России достаточно сложно, и стоят дороже обычных.