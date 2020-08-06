Михеев объяснил, как немцы отвлекают США от «Северного потока — 2»

Германия поддалась на шантаж со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и строит терминалы для сжиженного газа, рассказал политолог Сергей Михеев. В эфире радио «Вести FM» она заметил, что СПГ окажется для Берлина не востребован.

Ранее в Германии выразили надежду, что «Северный поток-2» будет достроен, но также анонсировал строительство терминалов для приема американского сжиженного газа. По мнению Михеева, Германия не сможет отказаться от российского газа, который намного дешевле американского. Политолог убежден, что немецкая сторона делает подобного рода заявления, чтобы отвлечь США от СП-2.

«Самое интересное, что, когда будет достроен и «Северный поток-2» и терминалы по сжиженному газу, то ситуация будет очень простая: терминалы будут не востребованы. Ну, или Германия будет покупать газ и у нас, и немного у американцев, чтобы те не сильно обижались», – объяснил гость эфира.

Соединенные Штаты не смогут вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, пока российский газ в разы дешевле сжиженного американского. При этом, как считает политолог, Берлин строит терминалы «для отвода глаз», чтобы Вашингтон отстали от «Северного потока – 2».

«Шантаж США действует. Заставили строить терминал! В итоге окажется, что они (терминалы – прим.ред.) не выгодны. Деньги вкладываются, чтобы американцы не приставали. "Вот не приставайте. Мы и для вашего газа терминал построим". Но на это огромные деньги уходят. США запугали их и заставили тратить свои деньги, чтобы, может быть, когда-нибудь принимать более дорогой газ. А вот терминалы будут готовы, они будут давить на то, чтобы немцы покупали их газ. Чистый рэкет», — убежден политолог.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российский газовый проект, затрудняют его строительство. При этом Берлин считает, что правильнее будет довести проект до логического завершения, а не отказываться от него. По словам Меркель, Германия работает в этом направлении, несмотря на планы Вашингтона ввести против «Северного потока-2» очередные, теперь экстерриториальные санкции.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. Долгое время «СП-2» ожидал укладки оставшихся 10% труб.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства сообщал, что компания Nord Stream 2 AG, хотя и с ограничением по использованию определенных типов судов, но может возобновить строительство с 3 августа.