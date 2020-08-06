Механизм распределения предложили возобновить в вузах России

Член ОП РФ Султан Хамзаев выступил с предложением возобновить распределение студентов после окончания высших учебных заведений для выпускников, которые не имеют возможности платить за учебу.

Студенты платных отделений должны получить шанс заключить договор на обучение на безвозмездной основе. После завершения учебы россияне будут обязаны отработать два года по направлению по специальности в одном из российских регионов, рассказал Хамзаев. Член Общественной палаты отметил, что эта мера пойдет на пользу гражданам, которые не могут оплатить обучение.

Предложение особенно актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой некоторые россияне потеряли работу. Если студента отчислят или он откажется от распределения, ему придется возместить потраченные на него денежные средства. Учебные заведения из-за COVID-19 перешли на дистанционный формат работы.