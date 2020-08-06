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19:10   6 Августа 2020
Армия

Соколов: патрули в Сирии могут вскрыть неприятные факты о Турции

Соколов: патрули в Сирии могут вскрыть неприятные факты о Турции

Турецкая сторона намеренно срывает совместное патрулирование с Россией в сирийской провинции Идлиб, так как пытается что-то скрыть, считает член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

Очередное совместное российско-турецкое патрулирование идлибской трассы М-4 было отменено после того, как Анкара сообщила о своей неспособности обеспечить безопасность колонны на всех участках маршрута.

Анкара скрывает определенные вещи в Идлибе, которые могут быть раскрыты при проведении патрулирования, отметил в комментарии для ФАН Соколов. Он подчеркнул не случайность нахождения турецкой военной группировки в провинции, которая постоянно усиливается.

"Анкара имеет определенные претензии на эти территории, поэтому руководство страны хочет "зайти" туда так, чтобы остаться там навсегда", — объяснил эксперт.

Турок интересует формирование альтернативного руководства на оккупированных территориях Сирии, а не постоянное проведение патрулей, считает Соколов. Он добавил, что это осуществляется по отработанной схеме объявления радикалов "умеренными".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #идлиб #турция #соколов #м-4 #патрулирование

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