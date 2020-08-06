Минздрав РФ предложил новую комплектацию автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения РФ разработало новый проект, согласно которому автомобильную аптечку нужно будет дополнить. Документ опубликовали на официальном сайте проектов нормативных актов.

Водителям предложили добавить пачку стерильных салфеток и упаковку нестерильных бинтов, которые заменят малые стерильные бинты, перевязочный пакет и бактерицидный пластырь. Рулонный лейкопластырь планируется увеличить до 2 х 500 см вместо 1 х 250 см, сообщают в Минздраве.

Аптечку пополнили парой трехслойных медицинских масок, а количество перчаток увеличили до двух пар. Проект разработан, чтобы сформировать единые требования к комплектации аптечки в автомобилях для оказания первой помощи пострадавшим в авариях гражданам. Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РФ.