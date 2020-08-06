Россияне продолжают делиться трейлером "Шугалея-2" в соцсетях

Трейлер готовящегося к выходу отечественного фильма "Шугалей-2" был рекомендован к просмотру солистом Мариинского театра, заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым.

Призыв ознакомиться с трейлером предстоящей новинки отечественного кинематографа был размещен Самсоновым на его странице "ВКонтакте".

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками в Ливии весной 2019 года. Ученые до сих пор находятся в плену у радикалов, которые удерживают их в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений. Отечественный фильм "Шугалей" рассказывает об этих трагичных событиях, а его сиквел, выход которого ожидается осенью этого года, раскроет новые подробности данной истории.