Тутельян рассказал, как уничтожили микробиологическую промышленность СССР

Микробиологическая промышленность была загублена в СССР и до сих пор не может восстановиться. Об этом заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Виктор Тутельян во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

По словам эксперта, в Советском Союзе была самая мощная в мире микробиологическая промышленность: в СССР производилось 1,5 миллиона тонн кормового белка, а также все субстанции витаминов и целый ряд ферментных препаратов. Однако всему этому пришел конец. Советский биопром был уничтожен из-за неправильного решения специалистов.

«В начале 90-х началась "шумиха" на волне выборов в Госдуму. Некоторые активные депутаты начали вести нападки, потому что из 11 заводов на двух были выбросы в окружающую среду. Естественно, повысились аллергические реакции в этих регионах. И вместо того, чтобы провести модернизацию оборудования, усилить контроль и расширить санитарные зоны, к чему в принципе была готова микробиологическая промышленность, было принято решение заводы перепрофилировать», — рассказал он.

Однако, по словам Тутельяна, сделать это оказалось невозможным, и СССР потерял всю микробиологическую промышленность. А это привело к тому, что вслед за кормовым белком «полетел» птицепром, и Россия начала закупать продукцию птицеводства и витамины с Запада.

«Мы начали закупать ножки Буша (прозвище куриных окорочков, импортируемых из США. – прим. ред.). Потом витамины. Россия до сих пор не произвела ни одного грамма собственных. А те витамины, что поступают в продажу сделаны из импортного сырья», — объяснил он.

Ранее Виктор Тутельян заявил, что генномодифицированные продукты (ГМО) абсолютно безопасны и качественно изучены, поэтому должны производиться в России.