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18:30   6 Августа 2020
Экономика

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Нехватку средств в регионах на выплаты пособий нуждающимся семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет, восполнило Правительство России.

Из резервного фонда выделено еще 18,4 млрд рублей, чтобы Министерство труда распределило их по бюджетам субъектов РФ. С 17 августа эти деньги начнут поступать к конечным адресатам и охватят как минимум 718 тысяч детей. Величина пособия в нынешнем году равна половине прожиточного минимума одного ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысячи рублей, но, к примеру, в Москве данный показатель равняется 7600 рублей, пишет PRIMPRESS.

Обратившись в августе, малоимущие родители смогут получить всю сумму за восемь месяцев, то есть примерно 44 тысячи. При расчете их дохода учитываются заработки за первые 12 месяцев из 18 предшествующих месяцу подачи заявления.

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Автор: Борис Нестеров
#семьи с детьми #детские пособия #детские выплаты #выплаты на детей #малоимущие семьи

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