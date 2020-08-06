Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

Необходимо следить за эпидемиологической обстановкой в странах, с которыми возобновляется авиасообщение, в том числе и за Турцией. Об этом в интервью РИА ФАН сообщила пресс-секретарь Росавиации Елена Михеева.

Авиакомпании изучают ситуацию с коронавирусной инфекцией, Роспотребнадзор и Росавиация разработали комплекс указаний касательно карантина в аэропортах. Необходимо принимать меры, если это требуется, сообщила представитель ведомства. Организация и обеспечение полетов находятся в компетенции Росавиации, отметила Елена Михеева.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа ранее заявил, что в стране растет количество заболеваемости COVID-19. На данный момент Турция занимает пятое место в общемировом рейтинге по количеству болеющих коронавирусом, заражено более 230 тыс. человек. С 1 августа 2020 года между Россией и Турцией возобновилось авиасообщение.