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18:20   6 Августа 2020
Экономика

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Депутаты думской фракции ЛДПР разработали законопроект об увеличении пособия для российских граждан, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью. Инициативу прокомментировал член Совфеда Валерий Рязанский.

Благодаря внесенному в Госдуму законопроекту можно существенно увеличить пособия по уходу за инвалидом первой группы. Речь идет о выплате в размере до 10 тысяч рублей ежемесячно. На сегодняшний день соцвыплата составляет 1,2 тысячи рублей.

Фракция ЛДПР в Государственной думе уже не первый раз продвигает соответствующую инициативу, заявил в беседе с ФБА "Экономика сегодня" член Совета Федерации Валерий Рязанский. Безусловно, в случае принятия законопроекта расходы на пособия вырастут, и пока это единственный сдерживающий фактор.

Проблему ухода за гражданами России с инвалидностью можно решать и другими способами, подчеркнул собеседник агентства. По его словам, данный вопрос регулярно поднимается в рамках реализации национальных проектов.

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Автор: Яна Либерман
#совфед #пособие #инвалидность #спецвыплаты

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