В Госдуме подчеркнули важность развития Рунета для россиян

Вопрос развития Рунета прокомментировал замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тыс. YouTube-каналов, связанных с Китаем и Россией. Подобное объясняется якобы реализацией мер борьбы с дезинформацией. Американский лидер Дональд Трамп планирует запретить работу китайского сервиса TikTok, считая, что с его помощью китайское правительство собирает данные о гражданах США. В качестве альтернативы он предложил выкупить приложение. В противном случае после 15 сентября TikTok станет недоступен для американцев.

На фоне сложившейся в мире ситуации важно развивать российский сегмент интернета – Рунет. Такое мнение озвучил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Сейчас России сложно бороться с незаконной деятельностью таких сервисов, как Facebook. Запад ведет политику двойных стандартов, отметил собеседник "ПолитЭксперта". Однако никто не может заставить пользователей работать с российскими сервисами.

"Чтобы, например, вызвать интерес у школьников и перенаправить их внимание с западных сервисов на российские, необходима, например, альтернатива Instagram", — резюмировал Боярский.

Рунет сделал большой рывок вперед во время пандемии коронавируса, считает политолог Сергей Марков. Отечественные серверы стали активнее развиваться, добавил он. Сложившаяся ситуация показала, что цифровые разработки очень востребованы.