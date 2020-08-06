Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

 Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт
Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

 Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат
Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

 Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию

Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию
Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

 Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт
Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

 Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат
Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

 Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию

Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию
17:54   6 Августа 2020
Общество

В Госдуме подчеркнули важность развития Рунета для россиян

В Госдуме подчеркнули важность развития Рунета для россиян

Вопрос развития Рунета прокомментировал замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тыс. YouTube-каналов, связанных с Китаем и Россией. Подобное объясняется якобы реализацией мер борьбы с дезинформацией. Американский лидер Дональд Трамп планирует запретить работу китайского сервиса TikTok, считая, что с его помощью китайское правительство собирает данные о гражданах США. В качестве альтернативы он предложил выкупить приложение. В противном случае после 15 сентября TikTok станет недоступен для американцев.

На фоне сложившейся в мире ситуации важно развивать российский сегмент интернета – Рунет. Такое мнение озвучил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Сейчас России сложно бороться с незаконной деятельностью таких сервисов, как Facebook. Запад ведет политику двойных стандартов, отметил собеседник "ПолитЭксперта". Однако никто не может заставить пользователей работать с российскими сервисами.

"Чтобы, например, вызвать интерес у школьников и перенаправить их внимание с западных сервисов на российские, необходима, например, альтернатива Instagram", — резюмировал Боярский.

Рунет сделал большой рывок вперед во время пандемии коронавируса, считает политолог Сергей Марков. Отечественные серверы стали активнее развиваться, добавил он. Сложившаяся ситуация показала, что цифровые разработки очень востребованы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#госдума #рунет #боярский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...