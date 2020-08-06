Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал россиян исключить из рациона сахар, но не соль, поскольку вся электропроводность в организме работает на ней.

«Каждый человек ощущает нехватку того или иного ингредиента. Надо довериться организму. Я не считаю, что алкоголь надо исключать, но я противник его», — поделился мнением эксперт.

Ковальков, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», назвал вегетарианцев, которые изучают литературу, профессионалами. Также он отметил, что питаться растительной и молочной пищей, а также яйцами, но с отказом от мясной пищи животного происхождения, надо профессионально или не заниматься этим вообще.

«Если жалко коров, то это внутренняя эстетика. Я говорю с точки зрения диетологии. Наш организм – своеобразная схема. Все процессы приостановились резко. Институт лечебного голодания, есть ввод и выход из него. То, как делают наши люди, неправильно. Могут образоваться камни в почках, желчном пузыре. У нас люди испытывают на себе разные вещи», — добавил эксперт.

Если россиянин раз в месяц ест жареное мясо, птицу, соленое, сосиски, тогда ничего не случится, продолжил врач-диетолог. Однако важно систематически потреблять разные продукты.