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18:17   6 Августа 2020
Россия

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал россиян исключить из рациона сахар, но не соль, поскольку вся электропроводность в организме работает на ней.

«Каждый человек ощущает нехватку того или иного ингредиента. Надо довериться организму. Я не считаю, что алкоголь надо исключать, но я противник его», — поделился мнением эксперт.

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Ковальков, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», назвал вегетарианцев, которые изучают литературу, профессионалами. Также он отметил, что питаться растительной и молочной пищей, а также яйцами, но с отказом от мясной пищи животного происхождения, надо профессионально или не заниматься этим вообще.

«Если жалко коров, то это внутренняя эстетика. Я говорю с точки зрения диетологии. Наш организм – своеобразная схема. Все процессы приостановились резко. Институт лечебного голодания, есть ввод и выход из него. То, как делают наши люди, неправильно. Могут образоваться камни в почках, желчном пузыре. У нас люди испытывают на себе разные вещи», — добавил эксперт.

Если россиянин раз в месяц ест жареное мясо, птицу, соленое, сосиски, тогда ничего не случится, продолжил врач-диетолог. Однако важно систематически потреблять разные продукты.

«Ожирение — системное заболевание, входящие в классификацию. Нужно включить это заболевание в ОМС, но это убьет мой бизнес», — завершил директор «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова».

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Автор: Андрей Рыдаль
#здоровье #общество #ожирение #диета

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