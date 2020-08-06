Автоэксперт: Россия пока не готова к электромобилям

Одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм КПМГ опубликовала рейтинг стран, которые готовы к использованию электромобилей. Россия оказалась в конце этого списка — на 23 месте из 25.

По мнению автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, позиция РФ в рейтинге объяснима и оправдана.

«Мы действительно слабо готовы. У нас нет инфраструктуры, не развита сеть зарядных станций, нет льгот для владельцев, не считая обнуления пошлин на ввоз электромобилей, и пока только в Москве бесплатные парковки. Получается, что мы вроде как бы и не против, и даже хотим, но страна не готова. Поэтому это место в рейтинге оправдано», — объяснил Кадаков «Политике Сегодня».

Ввозная пошлина для россиян на транспортные средства с электрической тягой «обнулилась» с 4 мая 2020 года. С того момента аналитики отмечали повышение спроса на электромобили. Однако, пока российский покупатель все еще не готов выложить круглую сумму, да и стимула как такового нет, считает эксперт.

«Электромобили заметно дороже таких же по размеру автомобилей. Многие компании продают электромобили с накруткой в 30–40%, чтобы хотя бы в ноль выйти. То есть человеку придется заплатить еще сверху. При отсутствующей инфраструктуре, при том, что дома водитель все равно не зарядит его, особенно если живет на 11 этаже, зачем ему такие траты?», — говорит автоэксперт.

Максим Кадаков уверен, электромобиль пока не может стать основным видом транспорта российского водителя.

«Для многих это машина вторая или третья в семье. Потому что его можно использовать пока только по городу, но, например, в путешествие вы на нем не поедете, элементарно нет станций зарядки. Иметь один электромобиль у нас в России и решить все свои проблемы пока невозможно», — считает он.

С 1 января этого года в России появилась 161 электрозаправка. Больше всего таких «розеток» для электромобилей в Москве — около 100 точек. Со значительным отрывом следуют Санкт-Петербург — 28 станций и Челябинск — 10 станций. Таким образом, в большинстве российских городов электромобиль использовать просто бессмысленно.

По этой причине, по мнению автоэксперта, электромобиль пока лишь «игрушка богатых людей».

«Во всех странах покупатель одинаковый. И нигде он не хочет просто так за что-то платить. За мнимую экологию и так далее. Если ты живешь в Калифорнии, работаешь в Силиконовой долине, у тебя много денег и уже есть "порш" и ты уже решил купить "теслу", то да, понятно. Но если говорить о массовом рынке, это либо страна с высоким уровнем доходов, либо это преференции государства», — заключил Кадаков.

В 2017 году «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей. Сейчас компания начала тестирование в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган. Это вторая тестовая зона компании за пределами России — первая была открыта в Израиле в прошлом году. В России «Яндекс» тестирует беспилотники в Москве.