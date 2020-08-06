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17:45   6 Августа 2020
Общество

"Досье" заподозрили в желании организовать массовые протесты в РФ

"Досье" заподозрили в желании организовать массовые протесты в РФ

Редакция Федерального агентства новостей доказала сотрудничество подконтрольного беглому олигарху Михаилу Ходорковскому "Центра "Досье" с американскими спецслужбами. Член Общественной палаты Мария Бутина озвучила возможную цель работы организации.

Иностранные источники финансируют деятельность этой организации, сотрудники даже не скрывают этого, обратила внимание Бутина. Член ОП удивилась, почему "Центр "Досье" вообще работает на территории России. По ее мнению, нужно запрещать деятельность подобных организаций в РФ.

"Они занимаются антигосударственной деятельностью, хотят в России цветной революции, кровопролития, массовых акций протеста, свержения действующей власти", — заявила Бутина в комментарии Nation News.

Журналисту ФАН удалось в течение нескольких месяцев проработать в "Центре "Досье" и выяснить схему, по которой сотрудники организации фабрикуют свои "расследования". Подконтрольная Ходорковскому структура ворует личные данные пользователей, сотрудничая с американскими спецслужбами.

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Автор: Яна Либерман
#протесты #досье #бутина

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