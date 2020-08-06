Депутат Елыкомов предупредил о вреде ГМО для молодежи

Эффекты от употребления ГМО-продуктов различается в зависимости от возраста, заявил доктор медицинских наук, депутат Госдумы Валерий Елыкомов. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он объяснил, что для молодых людей они могут быть вредны, а для пожилых — уже нет.

Исследование, в котором участвовали 25 тысяч школьников 12-ти лет, выявило признаки ожирения у 23% из них, рассказал депутат. У стольких же обнаружено повышение инсулина, а у 7% — нарушение толерантности к глюкозе. Такие цифры депутат объяснил пристрастием подростков к пище, которая содержит ГМО: фастфуду и газировке.

«Все привыкли, что болезни появляются после 40 лет и то, из-за нездорового образа жизни. Но исследования показали, что болезни зарождаются в детве. Если ГМО-пищу после 65 лет употребляете, ничего страшного не произойдет. У нас ведь гамбургеры, фанта, кола — не запрещены. Мы посмотрели на детей и поняли, что с этим все не так здорово», — рассказал гость эфира

Исследования о безвредности ГМО проводились на взрослых, поскольку на детях эксперименты запрещены, напомнил депутат. Чтобы уберечь школьников от фастфуда, Елыкомов предлагает усилить просветительскую работу.

«Мы ездим по школам и проводим уроки здорового питания. Показываем, что будет, если масса тела будет превышена 25% — надеваем детям тяжелые жилетки», — поделился депутат.

На упаковках фаст-фуда стоит ввести предупреждающие надписи по аналогии с сигаретными пачками, считает депутат. Он также посоветовал школьникам налегать на «бабушкино питание».

«Они готовят очень вкусные отварные продукты. Обязательно употребление овощей в сыром виде, фруктов, трав, черного хлеба. Все то, что не подвергается жарке. Все полезное, менее вкусное. Вредное — это как раз жареное, фастфуд, кола», — советует депутат.

Ранее руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Виктор Тутельян заявил, что генномодифицированные продукты (ГМО) абсолютно безопасны и качественно изучены, поэтому должны производиться в России.