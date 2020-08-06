Члены турецкого парламента оказались заражены COVID-19

Девять парламентариев из числа турецкого Великого национального собрания заразились новым типом коронавируса и сейчас проходят терапию. Об этом проинформировал председатель парламента Турции Мустафа Шентоп.

По словам спикера, коронавирус охватил не только депутатский корпус, но и 35 сотрудников парламента. Сейчас девять законодателей лечатся от нового типа коронавируса. Пять депутатов проходят терапию на дому, пишет ТАСС.

Минздрав Турции ранее сообщал, что на территории государства началось критическое распространение COVID-19.