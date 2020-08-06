Американские туристы с пробирками у границ РФ насторожили МИД

Москва призвала Вашингтон обсудить американскую военно-биологическую деятельность возле российских границ. Об этом на брифинге сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Считаем необходимым задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США», — сказал Зайцев.

КБТО вступила в силу в 1975 году. С тех пор 163 государствам-участникам запрещено разрабатывать, производить или накапливать биологическое оружие. США ратифицировали конвенцию в 1972 году, однако спустя 29 лет отказались принять протокол о взаимном контроле. Это значит, что исполнение Вашингтоном обязательств по КБТО проконтролировать нельзя.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин сообщил, что недалеко от российских границ американцы имеют несколько лабораторий, которые занимаются разработкой и исследованием опасных видов вирусов.

«Как показала ситуация с COVID-19, мир очень сильно подвержен воздействию биологического оружия. Многие, в том числе и я, считают коронавирус диверсией. Мы отчетливо увидели, что, грубо говоря, турист с пробиркой может создать больше проблем, чем все наше сверхзвуковое и ядерное оружие. Если предположить, что разрабатывается вирус сильнее, чем COVID-19, то он может просто парализовать всю мировую экономику», — объяснил специалист.

В апреле 2020 года посольство США в Украине официально признало наличие на территории страны нескольких биологических лабораторий. Они работали еще с августа 2005 года, когда во главе Украины стоял Виктор Ющенко. Приход к власти Виктора Януковича притормозил военно-научные разработки, которые возобновились после избрания Петра Порошенко.

На встрече министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о сети американских лабораторий в Армении, Казахстане, Таджикистане и Грузии. Белый дом никак не прокомментировал заявление министра.

Костикин сообщил, что создание подобной лаборатории не требует значительных затрат, а обнаружить и контролировать ее очень сложно. В середине XX века считалось, что биологическое оружие бесполезно: ведь оно наносит сильный урон, прежде всего, той стороне, которая его применяет. Пандемия коронавируса показала другой результат.

«Выяснилось, что в нашем мире, где так много контактов и движений, такой вирус поразил весь мир. Жертвы в каждой стране, спад экономики. То, что мы сейчас наблюдаем, это, по сути, новое слово в биологическом вооружении. Именно поэтому такие вещи важно и нужно контролировать. Это очень опасно. В идеале все страны должны садиться, решать вопрос и брать это под серьезный контроль», — добавил военный эксперт.

За военно-биологической отраслью нужно следить не менее пристально, чем за террористическими угрозами. Каждая развитая страна имеет отработанные механизмы предупреждения большинства терактов — это разведка, которая отслеживает продажу оружия и составляющих для производства взрывчатых веществ. Биологическое оружие создать намного проще, уверен Костикин.

«Отравляющее вещество из каких-то химических реагентов несложно сделать, многие компоненты используются на обычных заводах. Сделать это можно даже на территории какого-нибудь загородного дома, совершенно небольшого. Для этого не понадобятся цеха и команда инженеров, как при разработке, к примеру, ракет», — заключил эксперт Бюро военно-политического анализа.

Алексей Зайцев также обратил внимание, что Пентагон размещает биологические лаборатории на территории республик бывшего СССР «под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области». Россия предлагает вести отчетность, в которой государства-участники КБТО будут сообщать о ведущихся разработках. По словам Зайцева, представители США «не проявляют готовность делиться такими сведениями».