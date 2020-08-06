Россиянам объяснили, как получить дополнительный выходной

Работающие россияне старше 40 лет могут рассчитывать на дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Что делать, если работодатель отказывается его предоставить, рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

В подобной ситуации следует обращаться в Государственную инспекцию труда. Там проведут проверку, отметила собеседница канала "360". Если работодатель действительно отказал сотруднику в выходном для прохождения диспансеризации, его могут оштрафовать.

Россиянам старше 40 лет не придется подтверждать, что выходной он действительно использовал именно для прохождения диспансеризации, пояснила Валентина Яковлева. Предоставлять справки из медучреждения не нужно, если иное не прописано в рабочем договоре. Однако в этом случае сотрудники могут использовать выходной для личных целей. Этот вопрос следует урегулировать, считает Яковлева.