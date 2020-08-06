Кремль ожидает от Госдепа США данные по визиту в Афганистан

Госдеп США должен проинформировать Москву о результатах поездки спецпредставителя Залмая Халилзада в Кабул для переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, что с американским коллегой налажены контакты, поэтому он должен проинформировать о совершенной поездке. Также представитель Госдепа посетил Осло, Доху, Исламабад и Софию, пишет NEWS.ru.

Встреча с Халилзадом может пройти в Дохе. Россия не предлагала проводить межафганские переговоры у себя, хотя такие предложения поступали.

Ранее МИД РФ отреагировал на намерение США сократить свой контингент в Афганистане.