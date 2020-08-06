Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

 Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт
Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

 Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат
Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

 Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию

Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию
Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

Михеева: Росавиация следит за эпидемиологической ситуацией в Турции

 Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт

Диетолог Ковальков обнародовал единственный опасный для организма продукт
Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

Пособия малоимущим семьям с детьми начнут поступать с 17 августа

 Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат

Член Совфеда прокомментировал проект закона о повышении спецвыплат
Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

 Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию

Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию
17:22   6 Августа 2020
Политика СНГ

Кремль ожидает от Госдепа США данные по визиту в Афганистан

Кремль ожидает от Госдепа США данные по визиту в Афганистан

Госдеп США должен проинформировать Москву о результатах поездки спецпредставителя Залмая Халилзада в Кабул для переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, что с американским коллегой налажены контакты, поэтому он должен проинформировать о совершенной поездке. Также представитель Госдепа посетил Осло, Доху, Исламабад и Софию, пишет NEWS.ru.

Встреча с Халилзадом может пройти в Дохе. Россия не предлагала проводить межафганские переговоры у себя, хотя такие предложения поступали.

Ранее МИД РФ отреагировал на намерение США сократить свой контингент в Афганистане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #сша #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...