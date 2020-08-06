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17:19   6 Августа 2020
Армия

Милонов: "Шугалей-2" покажет правду о западной "демократии"

Милонов: "Шугалей-2" покажет правду о западной "демократии"

Российский фильм "Шугалей" показал современные реалии мира, сложившиеся в результате действий США по продвижению "демократических" ценностей, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Социологи из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были пленены боевиками в Ливии весной 2019 года. Террористы до сих пор удерживают ученых, не предъявляя им обвинения. Авторы отечественного фильма "Шугалей" рассказали историю россиян, продемонстрировав объективную обстановку на ливийской территории. Осенью этого года ожидается выход продолжения картины.

Отечественная кинолента показывает, какой ценой США продвигают "демократию" в мире, демонстрируя правдивую картину мира, отличную от той, что можно увидеть в пропагандистских фильмах Запада, заявил Милонов в комментарии Nation News.

"История Шугалея — история про современный мир, когда с одной стороны западная демократия готова развязать войну из-за того, что где-то запрещены однополые браки, а с другой стороны этот же западный мир спонсирует бандитов", — констатировал депутат.

Продолжение "Шугалея" должно вызвать общественный резонанс, который окажет влияние на ситуацию и поможет освободить россиян из плена, резюмировал Милонов.

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Автор: Василий Пименов
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