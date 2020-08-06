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17:15   6 Августа 2020
Политика

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Поездка в Турцию для россиян может обернуться заражением COVID-19

Возможность провести отпуск в Турции все еще остается под вопросом, ведь из страны регулярно поступают противоречивые данные о ситуации с COVID-19. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин разъяснил ситуацию.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи недавно объявил, что на территории государства снова наблюдается очередная вспышка коронавируса. Он уточнил, что в стране сильно растет распространение опасного заболевания. Однако представитель Минздрава позже эти слова опроверг.

По словам Анохина, в сложившейся ситуации важно понимать, что заинтересованные стороны воспринимают проблему не с точки зрения здравоохранения. Он уверен, что для них на передний план выходят позиция экономическая и политическая.

"Здесь больше вопрос к внутриполитической ситуации в Турции, которая с каждым месяцем будет только обостряться, не говоря уже об экономике", — уточнил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Российские туристы в силу менталитета не придают значения эпидемиологической угрозе и все равно хотят лететь в Турцию, отметил специалист. Анохин отметил, что для россиян "вообще не существует пределов". Он иронично подметил, что туристы из России поехали бы в Турцию, даже если бы в гостиничных номерах там сидело по крокодилу. Однако эксперт призвал более сознательно отнестись к выбору места для отдыха и не торопиться ехать в страны, где можно заразиться коронавирусной инфекцией, ведь это может быть опасно для жизни.

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Автор: Василий Пименов
#турция #туризм #анохин #коронавирус

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