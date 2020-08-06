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17:15   6 Августа 2020
Происшествия

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела "Нового величия"

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела "Нового величия"

Фигурантам дела "Нового величия" было предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества.

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки тюремного заключения от 6,5 до 7,5 лет, еще четверо — условные сроки от 4 до 6,5 лет. Суд пришел к выводу, что на противоправные действия фигурантов дела никто не провоцировал. Злоумышленникам были предъявлены обвинения в том, что они организовали экстремистское сообщество.

Сотрудники правоохранительных органов у здания в Люблинский суд Москвы поставили ограждения, чтобы избежать столпотворения во время выхода подсудимых. Кроме того, неподалеку от здания суда находится автозак. Также очевидцы сообщают, что полицейские переговариваются о вызове кинологов для оцепления территории.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #экстремизм #новое величие

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