Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела "Нового величия"

Фигурантам дела "Нового величия" было предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества.

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки тюремного заключения от 6,5 до 7,5 лет, еще четверо — условные сроки от 4 до 6,5 лет. Суд пришел к выводу, что на противоправные действия фигурантов дела никто не провоцировал. Злоумышленникам были предъявлены обвинения в том, что они организовали экстремистское сообщество.

Сотрудники правоохранительных органов у здания в Люблинский суд Москвы поставили ограждения, чтобы избежать столпотворения во время выхода подсудимых. Кроме того, неподалеку от здания суда находится автозак. Также очевидцы сообщают, что полицейские переговариваются о вызове кинологов для оцепления территории.