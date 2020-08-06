Минздрав Турции: число больных COVID-19 в стране растет с каждым днем

Ежедневный прирост болеющих коронавирусом увеличивается, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Об этом пишет РИА ФАН.

Турецкий министр здравоохранения отметил, что 3 августа суточный прирост составил 95 человек, 4 августа — 88 человек. Помимо этого, он также напомнил о повышенных рисках, связанных с периодом отпусков и праздников. Коджа в социальной сети Twitter призвал всех соблюдать осторожность и оставаться едиными.

Российская академия наук также указала на серьезный риск заражения на турецких курортах. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов отметил, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией во время отдыха в Турции возрастает из-за способов отдыха российских туристов.